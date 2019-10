Uiltrasporti Lazio: ricorso urgente contro liquidazione Roma Metropolitane. Preoccupati per assenza politica su società partecipate

Roma – “Siamo in mobilitazione per lo sciopero del prossimo 25 ottobre, per la difesa dell’occupazione e del salario dei lavoratori di Roma Metropolitane, messa in liquidazione da una scellerata delibera della maggioranza al governo della città di Roma, e abbiamo attivato insieme agli altri sindacati confederali il ricorso urgente contro tale delibera, costituendoci nel contempo in giudizio”. Ad annunciarlo il Commissario straordinario della Uiltrasporti Lazio, Giancarlo Serafini, che prosegue:

“La nostra preoccupazione per lo sbando a cui è sottoposta la città da questa amministrazione è ormai giunta a livelli incontenibili e ci inquietano profondamente le prospettive future, guidate da una Sindaca che non sente nemmeno più il dovere di partecipare alle sedute comunali più delicate, in cui si discutono le sorti di centinaia di dipendenti delle aziende partecipate, ma che invece redarguisce i sindacati sui social, richiamandoli a doveri ai quali invece è proprio lei a sfuggire”.

“L’epilogo di Roma Metropolitane ci allarma – conclude Serafini – facendo presagire scelte similari per altre aziende partecipate da Roma Capitale. Uiltrasporti non resterà a guardare, chiediamo l’immediata attivazione di un confronto con il sindacato per dare una decisa sterzata. Urge una politica responsabile, che salvaguardi servizi, imprese e occupazione e riporti Roma a livelli qualitativamente accettabili”.