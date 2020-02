Umberti: Municipio IV deve controllare lavori in via Fiorentini

Roma – “Siamo all’ennesima prova di incapacita’ a governare da parte del movimento 5 stelle. Nessuno controlla e tutto viene fatto alla luce del sole. Si possono ipotizzare almeno un paio di reati ambientali”. È il commento di Massimiliano Umberti, capogruppo del Pd nel IV Municipio di Roma, in merito a quanto sta accadendo in via Filippo Fiorentini, dove il materiale raccolto dopo la pulizia dello spartitraffico viene sversato nell’adiacente parco di Villa Fassini. “Mi aspetto una ferma condanna da chi amministra il IV Municipio. Intanto sto denunciando agli organi competenti, comprese le autorita’ sanitarie, lo scempio realizzato a pochi metri dai giochi dei bambini e dalle scuole elementari e medie. Il Pd e’ per la legalita’ sempre, e sempre denunceremo queste situazioni surreali”, conclude Umberti.