Umberti: Raggi intervenga per ripristino riscaldamenti aule IV Municipio

Roma – “Con l’ordine di servizio del 13 dicembre 2018, la Raggi ufficializza il riscaldamento nelle scuole dalle 8 alle 16, come se fosse una giornata ecologica. Peccato che le giornate ecologiche siano quattro. Ancora una volta si tenta di risparmiare e tagliare fondi togliendoli dai servizi essenziali come scuole e biblioteche, case di riposo e uffici. A pagare sono nuovamente i cittadini, in questo i caso piu’ piccoli che quando entrano a scuola trovano le aule gelate”. Lo dice il capogruppo del Pd in IV Municipio, Massimiliano Umberti.

Alcuni genitori delle scuole del territorio, e tra questi quelli della scuola Piccinini (elementare e infanzia) in via dei Fiorentini, hanno lamentato che le aule, al momento dell’ingresso, sono molte fredde a causa delle rigide temperature di questi giorni.

“I cittadini pagano una cattiva gestione e una carenza di risorse che in due anni e mezzo non e’ migliorata- aggiunge Umberti. Si cercano i soldi dalle multe, dai risparmi sui riscaldamenti e tagliando i servizi essenziali. È ora che i cittadini si risveglino e la smettano di voltasi dall’altra parte. Nel frattempo, manderemo i bambini a scuola con le coperte”.