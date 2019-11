Umberto I, domani presentazione campagna ‘Stop The Bleed’

Roma – Mercoledi’ 20 novembre, presso l’Aula Magna della I Clinica Medica dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I, a Roma, verra’ presentata la Campagna Stop the bleed Italy, durante la quale sara’ offerto a tutti i presenti un corso dimostrativo su come intervenire per controllare un’emorragia ed aiutare la vittima in attesa dei soccorsi. La campagna, promossa dalla Societa’ Italiana di Chirurgia d’Urgenza e Trauma (Sicut), insieme al Capitolo Italiano dell’American College of Surgeons, intende sensibilizzare e formare i cittadini in modo che chiunque si trovi ad assistere a un evento traumatico possa intervenire, con semplici mosse. Le emorragie dovute a trauma, di qualunque natura, rappresentano la principale causa delle morti evitabili, pari al 40% delle morti immediate. Si stima che il tempo medio per il dissanguamento vada dai 2 ai 5 minuti, mentre il primo soccorso medico, mediamente, arriva dopo 7 minuti. Le persone presenti sul luogo dell’evento possono colmare questo gap.

I corsi, che sono completamente gratuiti, hanno per obiettivo formare istruttori, ovvero medici e infermieri, e a seguire i ‘laici’ che lavorano in contesti pubblici come scuole, gruppi Scout, Vigili del Fuoco, polizie municipali. Infine, sono rivolti anche ai cittadini, le aziende o i privati che ne facciano richiesta. All’evento che si svolgera’ nella mattinata di mercoledi’ 20, a partire alle ore 9.00, e sara’ diretto dal prof. Andrea Mingoli, responsabile della Chirurgia del Politrauma – DAI Emergenza e Accettazione, interverranno numerose Autorita’ Istituzionali, tra cui il Viceministro alla Salute, prof. P. Sileri, il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma, prof. A. Magi, e Rappresentanze della Croce Rossa Italiana, dell’Ares 118, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, delle Misericordie, dell’Universita’ degli Studi di Roma Foro Italico, del Coni, dell’Inail, ecc. Moderera’ l’incontro il giornalista della Rai Jacopo Volpi. Testimonial d’eccezione per l’evento l’attore Luca Zingaretti.