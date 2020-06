Umberto I: positivi due operatori e un paziente malattie tropicali

Roma – Un infermiere del reparto malattie tropicali del policlinico Umberto I di Roma e’ risultato positivo al tampone per il Covid-19 effettuato dopo aver avuto sintomi febbrili. L’operatore ha dichiarato di aver avuto contatti stretti con una collega del San Raffaele di via della Pisana, risultata positiva. La direzione del nosocomio, quindi, ha provveduto a effettuare i tamponi ai 13 ricoverati del reparto, riscontrando un caso positivo, gia’ trasferito nel settore Covid dell’ospedale. I primi 15 operatori del reparto entrati in contatto con l’infermiere sono stati a loro volta sottoposti al tampone, risultato positivo in un caso. Entro domani saranno resi noti i risultati dei test effettuati sugli altri operatori. Il reparto e’ stato sanificato e il personale interessato e’ sottoposto a sorveglianza attiva domiciliare.