Umberto I: in isolamento i medici entrati in contatto con persona positiva

Roma – “La notizia della positivita’ al Covid-19 di due medici del Policlinico Umberto I non corrisponde al vero. I due medici in questione hanno avuto un contatto con una persona risultata in seguito positiva al Covid-19 e sono stati quindi, secondo i protocolli operativi, posti in isolamento fiduciario domiciliare e se asintomatici potranno rientrare in servizio”. Lo comunica in una nota la Direzione del Policlinico Umberto I di Roma.