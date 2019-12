Unindustria: per rilancio bisogna puntare su Eco-Tech e periferie

Roma – “Il problema dei rifiuti viene da lontano. Virginia Raggi si e’ ritrovata con una storia alle spalle definita nella sua inefficienza tuttavia- come diceva Martin Luther King- Puo’ darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Quando siamo andati a Copenaghen per capire come gestiscono il ciclo dei rifiuti abbiamo invitato la sindaca, ma non e’ venuta”. Lo ha detto il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello intervistato dal ‘Corriere della Sera’ A Copenaghen avete visitato il termovalorizzatore, che per i Cinque stelle e’ un tabu’.

“La Danimarca e’ un Paese tra i piu’ attenti al tema ambientale e della sostenibilita’, il 55 per cento della mobilita’ e’ in bicicletta e si sono dati come obiettivo nell’arco di sei anni il 60% di raccolta differenziata. L’impianto che abbiamo visitato immette nell’atmosfera vapore acqueo pulito grazie a un’avanzata tecnologia di smaltimento”.

Cosa servirebbe a Roma per affrontare in modo risolutivo la gestione del ciclo dei rifiuti, che continua a essere terreno di scontro politico? “L’alternanza di governance in Ama negli ultimi anni di sicuro non ha giovato, ma serve innanzitutto una strategia complessiva, di sistema. In collaborazione con Enea e le universita’ siamo promotori di una proposta progettuale per risolvere il problema dei rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’economia circolare finanziata dalla Camera di commercio”.

La vostra visione include anche l’ipotesi di un termovalorizzatore? “Se rientra in un progetto di sostenibilita’ ambientale, economica e sociale, noi lo sosterremo. Con il teleriscaldamento si producono anche aria fredda e acqua calda a uso sanitario, il che permetterebbe l’eliminazione delle caldaie e ridurrebbe il costo della bolletta per le famiglie. A Roma si potrebbe individuare un’area dove realizzare un impianto simile a quello danese”.

Le periferie sono un tema che le sta molto a cuore, fin dalla campagna elettorale anche il M5S ha puntato sulla necessita’ di ripartire dai territori. “Sono convinto che bisogna partire dalle periferie, dove la qualita’ della vita deve essere uguale alle altre aree della citta’. Nel piano “Roma Futura 2030-50″ abbiamo messo al centro temi quali le infrastrutture, la smart city, gli aspetti urbanistici, la mobilita’ sostenibile. Abbiamo ipotizzato che la Capitale possa ospitare un Forum annuale nel quale discutere delle problematiche che le grandi citta’ internazionali dovranno affrontare”.

A proposito di infrastrutture, quali sono le priorita’ per lo sviluppo della smart city? “L’ultimo modello di city car elettrica assorbe 22 kilowatt, ma il problema non e’ tanto la colonnina quanto dotarsi di un’infrastruttura che garantisca l’energia necessaria. E lo stesso vale per il 5G, bisogna procedere sempre con una visione d’insieme”.

Le imprese in questi anni spesso non hanno avuto vita facile, cosa la preoccupa? “Mi preoccupa il carcere per gli evasori cosi’ come e’ concepito nel decreto fiscale. Gli evasori sono i nostri nemici. La logica che passa e’ quella di inasprire le sanzioni, ma bisogna smetterla con questa acredine. La fatturazione elettronica e i big data consentono tutti i controlli possibili per individuare gli evasori. Invece di aumentare le pene, bisogna intensificare gli accertamenti”.