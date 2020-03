Unint: avviata raccolta fondi per Spallanzani

Roma – L’Universita’ degli Studi Internazionali di Roma UNINT ha avviato la raccolta fondi UNINT vs COVID-19, i cui proventi saranno destinati all’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma per l’acquisto di attrezzature per la diagnosi e l’assistenza dei pazienti contagiati, oltre che per la fornitura di materiale sanitario. Vogliamo essere vicini a medici e infermieri da settimane in prima linea nella lotta al virus. Un sostegno concreto che nasce dai nostri studenti: “Possiamo essere decisivi, un comportamento responsabile e una piccola donazione possono fare la differenza. Basta poco. Uniti ce la faremo”, il loro invito all’intera comunita’ universitaria a dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia, attraverso una donazione a sostegno dell’Istituto Spallanzani. È possibile donare con bonifico bancario da effettuare con versamento sul conto corrente bancario IBAN IT38 S030 6909 6061 0000 0172 061 dedicato a tale scopo, intestato a “Universita’ degli Studi Internazionali di Roma”, con causale “UNINTvsCOVID19”. L’intero ricavato sara’ devoluto in favore dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. E’ quanto fa sapere in una nota Universita’ degli Studi Internazionali di Roma.