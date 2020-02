Unione Inquilini: basta famiglie senza riscaldamento

Roma – Troppe famiglie anche quest’anno vivono al freddo nella propria casa popolare. Dopo la bocciatura della mozione della consigliera Celli, che chiedeva la sospensione del pagamento degli oneri accessori non goduti, dobbiamo batterci per l’efficientamento energetico. Oggi probabilmente sara’ posta ai voti la mozione del consigliere Stefano Fa ssina ispirata da Unione Inquilini per l’efficientamento energetico, ci aspettiamo dal Comune di Roma maggiore attenzione e capacita’ nell’affrontare un problema che coinvolge molti Inquilini degli alloggi popolari.

Al Comune di Roma non perdoneremo certo di mancare l’occasione, come si e’ rischiato di fare con i 21 milioni del bando regionale. A Roma abbiamo circa 188 impianti di riscaldamento centralizzati negli alloggi di edilizia residenziale pubblica evidentemente obsoleti, quindi inquinanti, di difficile manutenzione e dai costi molto elevati. Il Governo ha stanziato 250 mila euro, prima tranche di un finanziamento quinquennale, ora la palla passa al Comune che entro il 15 settembre dovra’ far partire i lavori. Si tratta di un primo stanziamento che interessa le case comunali e auspichiamo possa poi essere incrementato e estendersi a tutte le case popolari.

Una soluzione importante per gli inquilini e per l’ambiente perche’ queste vecchie caldaie inquinanti possano essere sostituite con impianti ecologici. A febbraio iniziato purtroppo ancora ci sono a Roma delle famiglie senza riscaldamenti, abbiamo delle risorse che possono risolvere il problema. Non possiamo piu’ aspettare! Per questo invitiamo gli inquilini delle case comunali a contattarci alla sede di via Cavour 101 al numero 06.4745711. E’ quanto riportato nella nota dell’Unione inquilini Roma.