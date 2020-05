Università Cattolica, domani presentazione online Medicina

Roma – Si svolgera’ domani, giovedi’ 28 maggio, in diretta su tutti i profili Social dell’Universita’ Cattolica, la giornata di Orientamento dedicata ai Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico della Facolta’ di Medicina e chirurgia , nell’ambito dell’Open Week Unicatt : l’evento di presentazione on line dell’offerta formativa delle dodici Facolta’ dell’Ateneo del Sacro Cuore. Cosi’, in una nota, l’Ateneo. Dopo la presentazione in diretta, alle ore 15.30, dei Corsi di laurea della Facolta’ di Medicina e chirurgia con il Preside, i docenti e gli studenti che forniranno informazioni e testimonianze utili per conoscere da vicino l’offerta formativa, tutta la giornata sara’ arricchita dalla messa in onda di video che raccontano l’Ateneo e da approfondimenti su come iscriversi e quanto costa studiare in Cattolica (ore 16.00), incontri con tutor e studenti della Facolta’ che si presentano (17.30), aule virtuali dedicate ai servizi di Ateneo (18.00).

Spazio anche al dibattito con la tavola rotonda delle 18.30 dal titolo “Cattolica International: le esperienze dei nostri studenti nel mondo” per conoscere- ricorda la nota- grazie alle testimonianze di studenti dell’Universita’ Cattolica, i programmi per studiare o lavorare all’estero: dai semestri di studio in prestigiose universita’ internazionali alla possibilita’ di fare esperienze di ricerca in altri Paesi per la tesi di laurea; dai corsi di lingua intensivi nei migliori campus europei ed extraeuropei, alle esperienze di stage e di lavoro nel mondo, con la possibilita’ di ottenere contributi e concorrere per scholarship.Per non perdere gli appuntamenti gli hashtag ufficiali dell’iniziativa sono #eCatt, #OpenWeekUnicatt, #Cuoree’Ragione.

Da domani quindi al via l’Open Week Unicatt: Cuore e’ Ragione. “Cuore e ragione- spiega la nota- sono due parole che scandiscono quotidianamente la vita dell’Universita’ Cattolica, fin dalle origini dedicata a un Cuore Sacro ma da sempre impegnata, con grande apertura e amicizia, nelle sfide della conoscenza e della ricerca scientifica. Un filo rosso che accompagna dal 18 al 30 maggio le giornate dell’Open Week in cui studenti e famiglie possono approfondire la conoscenza di corsi di laurea e servizi dell’Universita’ Cattolica, ma anche capire come i propri desideri possano essere soddisfatti dalla proposta formativa dell’Ateneo e dalla sua visione.”

“Cuore e’ Ragione- prosegue la nota- sono lo stesso binomio scelto per indicare la rotta allo studente che si appresta a compiere una scelta fondamentale come quella del percorso universitario. Va’ dove ti porta la sapienza del tuo cuore- conclude il comunicato- senza rinunciare a ponderare razionalmente i vantaggi e gli svantaggi di una decisione, gli sbocchi e le prospettive di un percorso. Ma anche senza mai dimenticare che se in una scelta non c’e’ passione, se non ci sono le cose in cui credi e per cui vuoi vivere, rischi di perdere di vista presto l’obiettivo e di perdere la costanza del cammino”.