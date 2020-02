Università Cattolica prima in formazione sostenibilità

Roma – Il primo corso di laurea in Italia che formera’ i nuovi manager dell’economia di Papa Francesco, in linea con i principi dell’enciclica Laudato si’. È stato annunciato oggi dal rettore Franco Anelli in occasione del Dies Academicus del campus di Piacenza dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, a 70 anni dalla posa della prima pietra della sede, che avvenne il 30 ottobre 1949 alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Il corso di laurea triennale in Management della sostenibilita’, promosso dalla facolta’ di Economia e giurisprudenza, puntera’ sui tre pilastri della sostenibilita’ avvalendosi degli insegnamenti delle altre facolta’ del campus.

Il rettore, introducendo la lectio di Kerry Kennedy, presidente onorario della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, che sosterra’ il corso di laurea, ha affermato che “il mondo universitario, della formazione e della ricerca, non puo’ non sentirsi profondamente interpellato dalle questioni dei diritti umani, che fondamentalmente si riducono a domandarsi a quali minacce sono esposti, e come possono essere riconosciuti e tutelati, i fondamentali diritti individuali e collettivi in un contesto globalizzato”.

Nella sua lectio dedicata al tema “At what cost: human rights violations, risk assessment, business and the cry of the poor”, la Kerry si e’ detta entusiasta della collaborazione tra Universita’ Cattolica e fondazione Kennedy per la creazione di un percorso formativo a sostegno della sostenibilita’.

“Quando si parla di investimenti sostenibili si fa riferimento ad ambiente sociale e governance- ha detto- Nella nostra fondazione ci concentriamo sulla dimensione sociale: donne, minoranze. Garanzia di accesso alle informazioni, possibilita’ di esprimersi quando i governi si comportano in modo autoritario, difendere l’ambiente quando le aziende inquinano: questo significa ascoltare il grido dei poveri”.

Il presidente onorario della Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha concluso dicendo che “quando vediamo che milioni di persone al mondo vivono con meno di 5 dollari al mondo, che 26 persone detengono il 50% della ricchezza mondiale, dobbiamo essere pieni di rabbia. Ma per adempiere al sogno di Papa Francesco dobbiamo fare di piu’. Dobbiamo avere un sogno: il sogno di un mondo migliore, che passa attraverso l’amore, la compassione e il rispetto gli uni per gli altri”. La cerimonia e’ stata aperta dalla Celebrazione Eucaristica, presieduta da monsignor Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, e dal saluto di Patrizia Barbieri, amministratore unico dell’Epis, presidente dell’Amministrazione provinciale di Piacenza e sindaco della citta’.