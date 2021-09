Università Cattolica, più di duemila persone al test per professioni sanitarie

Roma – Nel campus di Roma dell’Università Cattolica è tempo di test: si inizia lunedì 6 settembre con il concorso di ammissione ai Corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie e al Corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche al quale parteciperanno 2.121 candidati provenienti da tutte le regioni d’Italia, in primis da Lazio, Basilicata, Puglia, Lombardia e Campania, per i Corsi di laurea attivi nella sede di Roma dell’Ateneo e nelle sedi convenzionate di Roma, Brescia, Campobasso, Moliterno, Moncrivello, Potenza, Torino e Viterbo.

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia. Sono aperte fino al 17 settembre le iscrizioni al test di ammissione di Farmacia che si terrà in due sessioni computer based da remoto. La prima mercoledì 8 settembre e la seconda venerdì 24 settembre.

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia dell’Università Cattolica è articolato in cinque anni, all’interno dei quali agli insegnamenti di base che spaziano dalla fisica alla biologia, senza trascurare i settori biotecnologici, farmacologici, chimici e tecnici, si affianca una spiccata attenzione verso la Farmacia dei servizi assistenziali, vera innovazione del corso.

L’opportunità di accostarsi allo studio dei nuovi farmaci e dei dispostivi medici e diagnostici, valutabili all’interno della pratica clinica e la possibilità di interazione con le professionalità mediche e sanitarie che operano presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, costituiscono un forte valore aggiunto di questo percorso formativo.

Alle lezioni frontali si unisce la didattica di laboratorio, attraverso cui è possibile applicare le nozioni apprese e verificare la propria preparazione, nonché prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro, integrata da diverse attività di tirocinio curricolare, formativo e di orientamento.

L’obiettivo principale del Corso di laurea in Farmacia è la formazione di un professionista che diventi fondamentale elemento di connessione tra paziente, medico e strutture sanitarie. Dopo la laurea gli studenti potranno operare in qualità di responsabile dei presidi medici e chirurgici, informatore scientifico, consulente nella scelta del farmaco corretto o nella farmacovigilanza.

I test di ingresso ai Corsi di laurea magistrale della Facoltà di Medicina e chirurgia Nei mesi di settembre e ottobre si terranno anche i test di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Biotecnologie per la Medicina personalizzata (scadenza iscrizioni: 13 settembre), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (scadenza iscrizioni: 22 settembre) e Scienze infermieristiche e ostetriche (scadenza iscrizioni: 23 settembre).

Per informazioni e iscrizioni si possono consultare i seguenti link: Corsi di laurea triennale e a ciclo unico: https://www.unicatt.it/corsi-di-laurea-lauree-triennali-e-a-ciclo- unico?tipologia=triennali&facolta=Medicina%20e%20chirurgia. Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie: https://www.unicatt.it/laurea-triennale-e-a-ciclo-unico-corsi-di-l aurea-delle-professioni-sanitarie. Corsi di laurea magistrale: https://www.unicatt.it/corsi-di-laurea-lauree-magistrali?tipologia =magistrali&facolta=Medicina%20e%20Chirurgia.