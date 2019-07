Uomo vestito da senatore romano fa bagno in Fontana Trevi, Raggi: inaccettabile

Roma – “I nostri monumenti vanno rispettati e le storiche fontane di Roma non sono piscine. Nelle immagini che vedete un agente di polizia locale e’ stato costretto a entrare nella vasca della Fontana di Trevi per tirare fuori un uomo che, vestito da antico senatore romano, si era gettato in acqua. Sono comportamenti inaccettabili verso cui non c’e’ alcun tipo di tolleranza per gesti del genere: dopo l’approvazione del Piano di Polizia Urbana, infatti, chi decide di fare un bagno nelle fontane di Roma viene punito con una sanzione di 450 euro e con la misura del Daspo Urbano. Cosi’ e’ stato per il pittoresco senatore romano e cosi’ sara’ per chiunque offendera’ il patrimonio storico e artistico della citta’, che appartiene a tutti”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.