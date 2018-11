Urbanistica. Valeriani: Presentato in Regione nuovo Sistema Informativo Territoriale

Uno strumento all’avanguardia che garantisce trasparenza e semplicità di accesso

Roma – Semplicità di accesso, maggiore trasparenza, certezza del dato e omogeneità di gestione. Sono le caratteristiche principali del nuovo Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio illustrato dall’assessore regionale all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, alla presenza di amministratori locali, operatori del settore e rappresentati delle associazioni di categoria. Il progetto è stato finanziato dall’Amministrazione regionale con un investimento di 4 milioni di euro ed è stato realizzato dalla Direzione Urbanistica, in collaborazione con Laziocrea.

Il nuovo Sistema informativo si compone di due strumenti: una piattaforma unica per la gestione delle informazioni cartografiche e un database geotopografico, contenente informazioni geolocalizzate su strade, edifici, vegetazione, elementi idrici, conforme agli standard nazionali ed aggiornato al 2014 sulla base delle immagini realizzate da AGEA con sorvoli aerei del territorio regionale.

In particolare, la nuova piattaforma unica è costituita da un Geoportale, all’interno del quale è possibile trovare tutti i dati geografici, urbanistici e paesaggistici pubblicati dalla Regione Lazio, nonché i servizi per la loro gestione.

Il database geotopografico, invece, è una rappresentazione su mappa di una moltitudine di oggetti presenti sul territorio, sia naturali, come fiumi, boschi e laghi, che artificiali, come strade ed edifici. Questa mappa è fondamentale per l’analisi del territorio e garantisce diversi aspetti, come la completezza delle informazioni e la precisione dei dati che vengono forniti.

“La positiva collaborazione tra gli uffici regionali e la società Laziocrea ha permesso di realizzare in breve tempo questo nuovo strumento, che consente alla Regione di essere all’avanguardia nei sistemi di informazione territoriale, garantendo maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni di carattere urbanistico e paesaggistico, oltre a fornire la certezza del dato e l’omogeneità dei sistemi di gestione per Comuni e operatori del settore” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica.