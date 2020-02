Urciuolo: degrado Roma colpa di Raggi anche in telegiornali nazionali

Roma – “Anche questa sera i tg nazionali dedicano ampio spazio al degrado della nostra amata citta’, e in particolar modo all’abusivismo commerciale che dilaga incontrollato al Colosseo, come in tutto il resto del territorio. Di questa situazione, il maggior responsabile e’ il primo cittadino. Servirebbe un presidio fisso delle forze di polizia locale nei punti maggiormente frequentati dai turisti per tutelare ulteriormente il territorio, sequestrare la merce ‘irregolare’ e identificare i soggetti.”

“L’obiettivo deve essere quello di garantire massimi livelli di decoro e legalita’. La Lega, cosi’ come ribadito ieri durante l’incontro Roma torna Capitale, a nome del suo leader Matteo Salvini si impegna a far fronte a questa gravissima emergenza, e alle altre grandi criticita’ che affliggono la nostra citta’, perche’ siamo convinti che soltanto con azioni mirate sara’ possibile dare risposte concrete alle istanze dei nostri quartieri”. È quanto dichiara in una nota Fernando Urciuolo, responsabile organizzativo della Lega di Roma Capitale.