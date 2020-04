Urciuolo: il Tar bacchetta Municipio Ostia, fallimento M5S

Roma – “Per i grillini arriva l’ennesima batosta, stavolta proprio su uno dei loro cavalli di battaglia, la trasparenza. Come riporta la stampa, il Tar di fatto avrebbe bacchettato il Municipio X di Ostia a seguito del suo diniego di fornire i dati numerici sulle unita’ di personale impiegate in ciascuna singola unita’ organizzativa. Questa e’ l’ulteriore dimostrazione di quanto i grillini siano bravi a parole, ma totalmente incapaci a dare concretezza ai loro annunci. Tale inadeguatezza gestionale del M5s e’ riscontrabile sia a Roma che nei municipi della capitale, con i territori e i cittadini totalmente abbandonati a se stessi”. Lo dichiara in una nota il responsabile organizzativo della Lega a Roma, Fernando Urciuolo.