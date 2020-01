Urzì (FdI): Basta sfregi su cartelli in lingua italiana in Alto Adige –

“Tornano in azione gli untorelli che hanno questa volta cancellato le denominazioni in lingua italiana di località nell’ambito del comune di Vadena e vicine al lago di Caldaro, come Campi al Lago. Con lo spray nero sono state cancellate le indicazioni in lingua italiana di una serie di segnali stradali arrecando un grave danno anche economico oltre allo sfregio delle sensibilità degli abitanti di lingua italiana dell’Alto Adige, del comune di Vadena e della Bassa Atesina”. A denunciarlo è Alessandro Urzì, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Consigliere provinciale de L’Alto Adige nel cuore.

“Il caso è stato segnalato con una interrogazione alla Provincia perché in accordo con il Comune si operi al ripristino delle indicazioni in lingua italiana. Questi atti sono frutto di menti malate di persone fortemente condizionate da sentimenti ostili, che invece di valorizzare il patrimonio di pluralità dell’Alto Adige, si arroccano su posizioni di scontro e di avversità. Questi fenomeni non vanno sottovalutati ma fortemente contrastati. Ci si chiede – conclude il coordinatore regionale di Fdi – se le telecamere delle strutture militari prossime al luogo dello sfregio della segnaletica possano essere utili a risalire agli autori del gesto”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Alessandro Urzì, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Consigliere provinciale de L’Alto Adige nel cuore.