Usb: domani con comitato Aec in Campidoglio

Roma – “La chiusura delle scuole e la partenza della DAD ha generato una prateria di esclusi. Primi tra tutti i bambini e ragazzi con disabilita’ ei loro operatori per l’autonomia. L’Assessorato capitolino alle Politiche sociali, che ha gestione dei servizi alla persona esternalizzati del Comune, si e’ dimostrato completamente incompetente e impreparato nel gestire la situazione. Ed e’ per questo che e’ necessario oggi piu’ che mai che nel servizio pubblico il diritto all’istruzione sia per tutti e tutte e il diritto ad un salario dignitoso non possa piu’ essere messo in discussione. USB giovedi’ 4 giugno alle 14 come in passato sara’ in piazza del Campidoglio accanto al Comitato Romano AEC per spingere la riapertura delle trattative e sollecitare l’internalizzazione di tutte e tutti prima della fine del 2020”. Lo scrive in una nota l’Unione Sindacale di Base Federazione di Roma.