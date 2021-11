Vaccino, da domani per over 40 possibile prenotare terza dose

Roma – Da domani via libera nel Lazio alle prenotazioni per il richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19 anche per le persone con età minima di 40 anni, ossia i nati nel 1981 e negli anni precedenti.

Il richiamo verrà programmato dopo almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione (o unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Janssen) ricevuta entro il 31 luglio 2021 così come indicato nella circolare del ministero della Salute contenente l’aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e dosi booster.

La somministrazione del richiamo, nella fascia di età 40-59 anni, partirà dall’ 1 dicembre. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, sarà per ora possibile utilizzare come dose ‘booster’ un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna).

Per accedere alla piattaforma di prenotazione e per tutte le informazioni relative ai siti di somministrazione e agli orari è possibile consultare il link: www.salutelazio.it/prenotazioni-per-terza-dose (Agenzia Dire)