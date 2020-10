Vaccino influenzale, Assofarm: bene ordinanza Regione Lazio

Roma – “Scriviamo a nome delle oltre 1.600 Farmacie Comunali italiane che abbiamo l’onore di rappresentare e che, attraverso gli strumenti di comunicazione interna alla nostra Federazione, in questi ultimi giorni stanno esprimendo unanime entusiasmo per l’Ordinanza della Regione Lazio che permette alle farmacie territoriali di dispensare il vaccino antinfluenzale alla fascia di popolazione in eta’ compresa tra i 18 e i 59 anni”. E’ quanto si legge nella lettera di Assofarm al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Nell’opinione di Assofarm “il Vostro provvedimento e’ uno dei piu’ importanti atti istituzionali che concretizza il potenziale sanitario del nostro lavoro: un virtuoso incontro tra la professionalita’ del farmacista e la massima prossimita’ fisica della farmacia alla vita del cittadino.”

“Il nostro entusiasmo, Presidente, ha anche origini per cosi’ dire storiche. Assofarm infatti, ormai diversi anni fa, e’ stata la prima a proporre un ampliamento della pratica vaccinale anche alle farmacie territoriali, private e pubbliche. La nostra partecipazione all’UEFS Unione Europea delle Farmacie Sociali, di cui peraltro da qualche anno ricopriamo la presidenza, ci ha fatto apprezzare per tempo le positive esperienze gia’ realizzate in buona parte dei paesi europei.”

“In Francia come in Svezia, In Portogallo come in Svizzera, da anni i farmacisti inoculano autonomamente diversi vaccini. Le rilevazioni post-intervento hanno dimostrato che non sono aumentati i rischi per i cittadini, mentre e’ si e’ sensibilmente rafforzata l’immunita’ di gregge.”

“L’iniziativa che Lei e l’Assessore alla Sanita, D’Amato avete intrapreso in questi giorni avvia un processo di riposizionamento sanitario del nostro Paese verso i casi piu’ avanzati e moderni di tutta Europa. Un atto, il Vostro, politicamente coraggioso che pone il primo piano la salute del cittadino sugli interessi di specifiche categorie sanitarie.”

“È in virtu’ dell’impegno che Assofarm e tutte le Farmacie Comunali italiane portano avanti da tempo la nostra rappresentanza laziale puo’ di buon grado dichiararsi fin d’ora pronta a partecipare al Vostro progetto dispensativo, candidandosi a rientrare tra le 400 farmacie che erogheranno questo servizio, nella speranza che tale numero possa al piu’ presto essere ampliato a tutti i presidi che abbiano le adeguate condizioni.”

“Rimarcando con piacere il pieno sostegno di tutte le Farmacie Comunali Italiane al Vostro progetto, La ringraziamo personalmente per quanto state facendo e Le proponiamo gentilmente un incontro durante il quale potremo valutare ulteriori contributi fattivi che le Farmacie Comunali laziali potranno dare allo sviluppo sanitario della Sua Regione”.