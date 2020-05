Valente: bene Regione Lazio protocollo vittime, sempre in prima linea

Roma – “Grazie ad un protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma e all’istituzione di un apposito fondo, la Regione Lazio ha esteso il patrocinio legale gratuito anche alle donne vittime di violenza che non rientrano nel patrocinio statale. E’ un’iniziativa importantissima, voluta dall’assessora Giovanna Pugliese e dalla consigliera Eleonora Mattia, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunita’, che conferma la sensibilita’ dimostrata dalla Giunta Zingaretti, sempre in prima linea sul tema del contrasto alla violenza di genere. Le donne che denunciano vanno sostenute in ogni modo e poter avere assistenza legale non deve essere un lusso. Si tratta dunque di un intervento molto concreto, dalla parte delle donne”. Lo dice la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione di Inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere.