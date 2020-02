Valente: serve soluzione affinché Lucha y Siesta possa vivere

Roma – “E’ in corso il presidio davanti alla Casa delle donne di Lucha y Siesta per evitarne la chiusura e i manifestanti hanno appena annunciato il rinvio, almeno per oggi, del previsto distacco delle utenze. Oggi pomeriggio ci sara’ l’assemblea pubblica di sostegno. Non ci basta passare da un rinvio all’altro, bisogna evitare la chiusura di questa casa rifugio, dove vivono con i loro figli donne che hanno subito violenza, alla ricerca di una nuova vita e di una loro autonomia. La sindaca Raggi non puo’ lavarsene le mani, va trovata una soluzione perche’ Lucha y Siesta viva, in pace”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio.

“I luoghi delle donne come Lucha y Siesta- prosegue Valente- vanno salvaguardati, perche’ c’e’ una carenza di posti in questi presidi, oggi indispensabili per affrontare il fenomeno della violenza di genere. Sono gli unici luoghi in grado di garantire alle donne vittime di violenza piena tutela e quindi di prevenire il femminicidio e di offrire percorsi di fuoriuscita. Offrono un servizio unico e per questo vanno sostenuti in tutti i modi, non chiusi”.