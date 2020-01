Roma – “Lunedi’ prossimo comincera’ la discussione nella commissione competente del piano regionale dei rifiuti 2019/25 approvato in Giunta. Quella sara’ una grande occasione di confronto per capire come portare dei correttivi a questo piano”.

Cosi’ l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, durante una sua informativa al Consiglio regionale sulla situazione dei rifiuti nel Lazio.