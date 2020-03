Valeriani: nei complessi Ater avviati interventi sanificazione

Roma – La Regione ha dato mandato alle Ater del Lazio di procedere con gli interventi di sanificazione nei complessi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, verranno realizzate opere di pulizia e disinfettazione negli androni, nei giardini e negli spazi comuni dei vari immobili Ater.

“L’iniziativa di sanificazione ha già interessato il complesso di Corviale, mentre presto coinvolgerà gli altri quartieri di Roma e gli edifici Erp del Lazio. Questa misura rientra nel piano di interventi promosso dalla Regione per migliorare le condizioni igienico-sanitarie di luoghi collettivi e servizi pubblici. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, a partire dalle varie istituzioni e dalle rispettive competenze, per fronteggiare questa emergenza sanitaria senza fare sterili polemiche. Tutti insieme riusciremo a superarla. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.