Recovery Fund, Valeriani: nel Lazio ipotesi 1 mld per acquisto alloggi

Roma – Per affrontare il tema dell’emergenza abitativa “quello che dobbiamo fare e’ promuovere una gigantesca mobilitazione politica per fare arrivare all’attenzione nazionale l’esigenza di finanziare con risorse straordinarie un piano per l’acquisto da parte dell’istituzione pubblica di nuove residenze gia’ realizzate”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa, Massimiliano Valeriani, parlando in occasione di un evento organizzato da Roma Ventuno.

“Abbiamo una nostra proposta, ci stiamo approcciando sull’ipotesi delle risorse del recovery fund ponendo un accento fortissimo sul tema del finanziamento a nuove politiche espansive di acquisto del patrimonio edilizio pubblico”, ha aggiunto Valeriani.

“Sono ipotizzabili risorse fino a un miliardo nella nostra regione per acquistare un quantitativo massiccio di patrimonio edilizio gia’ realizzato. Questo sforzo lo facciamo solo se c’e’ una convergenza politica ben piu’ estesa di quella che possiamo trovare sul piano locale”.