Valeriani: Palestra Verbano punto di riferimento ed esempio aggregazione

Roma – “La palestra dedicata a Valerio Verbano rappresenta un punto di riferimento importante nel quartiere del Tufello per tanti giovani e per le loro famiglie”. Cosi’ su Facebook l’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. “L’accordo firmato oggi con Ater- ha spiegato Valeriani- rappresenta un riconoscimento dello straordinario impegno delle persone che hanno creduto e lavorato nella riqualificazione di questa preziosa struttura: un esempio di aggregazione e di socializzazione nata in ricordo di Valerio”. “Continueremo a lavorare insieme all’Ater- ha concluso Valeriani- per recuperare spazi e locali da mettere al servizio della collettivita’, con l’obiettivo di rigenerare il patrimonio immobiliare dell’azienda e di sostenere il tessuto sociale delle periferie di Roma”.