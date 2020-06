Valeriani: quasi 47 mln per opere urbanizzazione 4 Piani Zona

Roma – Quattro piani di zona del II piano di edilizia economica popolare di Roma saranno interessati da circa 47 dei 56 milioni di euro appostati dalla Regione Lazio per realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti in alcuni piani di zona non completati. L’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, parlando nella commissione regionale competente ha spiegato che “a Monte Stallonara e’ necessario un intervento di 13.200.000 euro per fare la fondazione stradale, il tappetino, il marciapiede e due vasche di laminazione. A Castelverde ci sara’ un interrvento da 10 mln per la fondazione stradale, il tappetino di usura, i marciapiedi e l’adeguamento al sistema fognario. A Colle Fiorito sara’ realizzato l’intervento piu’ ingente, da 13,6 mln, di cui 12 per opere primarie e secondarie previste nel quadro tecnico-economico: fondazione, tappetino, marciapiede, fogne e due vasche di laminazione”.

Infine: “A Ponte Galeria ci sara’ un altro intervento il cui costo e’ stimato in 10 milioni di euro”. In tutti i casi “i ribassi d’asta non saranno inferiori al 20/25%- ha concluso Valeriani- Roma Capitale fornira’ alla Regione le individuazioni delle opere da realizzare, con i relativi progetti. Se abbiamo progetti validi che possono essere resi esecutivi, li metteremo a gara subito”.