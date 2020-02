Valeriani: rigenerazione Corviale, incontro positivo

Roma – L’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, ha incontrato questo pomeriggio nella sala Aniene della Giunta regionale, il comitato Rigenerare Corviale, insieme a rappresentanti di Universita’, Ordini professionali e di oltre 40 realta’ associative, per illustrare i progetti finanziati e gli interventi avviati sulla riqualificazione del complesso Ater. Cosi’ in una nota Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio. In particolare, la ristrutturazione del quarto piano per recuperare 103 nuovi alloggi e l’ammodernamento impiantistico.

In queste settimane, invece- continua la nota- iniziera’ l’esame e la redazione di programma piu’ esteso per la rigenerazione urbana del quadrante Corviale, attraverso un ampio percorso partecipativo, che vedra’ coinvolte tutte le sensibilita’ che operano nel quartiere. Per rendere piu’ incisivo il piano di azione, verranno istituiti tre tavoli di lavoro suddivisi in Ambiente, Energia e Rifiuti; Sociale, Cultura e Sport; Sviluppo economico e Commercio, che consentiranno di affrontare il programma di rigenerazione in tutti i suoi aspetti.

“Ringrazio tutte le numerose realta’ che hanno partecipato a questo primo incontro- ha dichiarato l’assessore- ora serve un salto culturale per il futuro di Corviale. Dobbiamo passare dalle opere di riqualificazione ad un piu’ articolato intervento di rigenerazione urbana per riaccendere le periferie di Roma attraverso spazi, servizi e attivita’, che possano ridare dignita’ ai quartieri e migliorare la qualita’ della vita delle persone”.