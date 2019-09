Valeriani: Roma necessita di impianti e azienda efficienti

Roma – “Fare le cose giuste da’ soddisfazione. Aver chiuso Malagrotta e’ stato giusto come aver chiuso ieri il tmb di Salario. Roma pero’ ha bisogno di impianti e di una politica seria sui rifiuti. Ha bisogno di un’azienda sana ed efficiente, ha bisogno di una strategia sulla raccolta differenziata e di una coraggiosa scelta sugli impianti: la Capitale e i cittadini romani, che pagano la Tari piu’ alta d’Italia, hanno diritto all’autonomia impiantistica per non andare in emergenza ogni mese. La Regione ha fatto sempre cio’ che le compete, compreso il nuovo piano rifiuti, adesso ognuno faccia i conti con la realta’ e agisca”. Cosi’ su Facebook l’assessore regionale del Lazio ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani.