Valeriani: sindaca Raggi ha perso grande occasione per prendersi proprie responsabilità

Roma – “La sindaca di Roma ha perso una grande occasione per assumersi le proprie responsabilita’. Sembrava un’amministratrice appena insediata, mentre governa da oltre 3 anni e mezzo la capitale d’Italia. La solidarieta’ istituzionale invocata c’e’ sempre stata: dal dicembre 2018, ad esempio, la Regione Lazio e il ministero dell’Ambiente supportano costantemente il Comune di Roma e l’azienda Ama per la gestione del ciclo dei rifiuti. In tutto questo tempo la sindaca non ha fatto nulla di quanto veniva concordato dalla cabina di regia per scongiurare le continue criticita’ igienico-sanitarie dovute alla mancata raccolta dei rifiuti”.

“Roma si regge grazie alla solidarieta’ delle altre comunita’ del Lazio: ricordo ancora una volta che il problema non sono gli impianti di trattamento, ma quelli di smaltimento. Il Campidoglio smaltisce il 100% dei rifiuti urbani fuori dal territorio comunale: una situazione non piu’ sostenibile, in ottemperanza alle normative comunitarie e nazionali, che impongono la chiusura del ciclo secondo principi di prossimita’ e autosufficienza”.

“Con l’ordinanza regionale si vogliono evitare rischi ambientali e sanitari a Roma: la sindaca avrebbe il dovere di assumersi la responsabilita’ di decidere a nome di tutta la citta’. Ma se anche stavolta decidera’ di non decidere, qualcun altro sara’ costretto a farlo al suo posto per scongiurare che Roma finisca in una permanente emergenza rifiuti”. Cosi’ in un comunicato Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.