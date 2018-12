Valeriani: sistema rifiuti non funziona a Roma, nel Lazio è perfetto

Roma – “Il problema dei rifiuti e’ a Roma. Nel Lazio la situazione e’ perfetta non c’e’ alcun elemento di criticita’ al di fuori della Capitale. Pensare di risolvere il problema senza che ci sia da parte del Campidoglio una scelta coraggiosa sugli impianti francamente mi sembra impossibile”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lazio ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito al rogo dell’impianto di rifiuti in via Salaria a Roma.

“Il Campidoglio- ha aggiunto l’assessore- dovrebbe porsi il problema di come sostituire l’impianto di via Salaria perche’ come temo non sara’ un impianto funzionante. Da quello che si e’ capito ieri potrebbero esserci state delle lesioni consistenti sul funzionamento. Quindi di fatto l’impianto non c’e’ piu'”.

“Non esiste citta’ al mondo che non abbia una piccola discarica di servizio per gestire una fase di transizione di questo tipo. La raccolta differenziata a Roma non decolla. Esorto il Comune ad essere piu’ coraggioso. I cittadini adesso capiscono che e’ necessario un passo in avanti. Sicuramente non bisogna fare Malagrotta”.