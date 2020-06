Valle Santi, Buschini: primi mln per interventi da Regione Lazio

Roma – “Con una delibera di giunta nella seduta odierna, la Regione Lazio ha dato l’ok ad uno stanziamento iniziale di circa 2 milioni per interventi straordinari a sostegno dei Comuni e degli Enti della Provincia di Frosinone colpiti dagli eventi eccezionali di natura metereologica lo scorso 8 giugno. Nello specifico si tratta di 310.000,00, per l’anno 2020, all’Amministrazione Provinciale di Frosinone per interventi che saranno eseguiti direttamente da Astral spa; circa 400 mila euro al Comune di San Giorgio a Liri e 1,3 milioni per i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Esperia, Sant’Ambrogio, Sant’Andrea, Coreno Ausonio, Pico, Pignataro Interamna, Sant’Apollinare, Vallemaio, XIX Comunita’ Montana, Consorzio di Bonifica Valle del Liri.”

“Si tratta di somme iniziali per lavori che richiedono un intervento immediato. Da subito coinvolgendo i sindaci e gli amministratori locali che ringrazio per la grande disponibilita’, come Regione Lazio ci siamo attivati per fornire risposte rapide alla Valle dei Santi. Sono stati gli stessi sindaci a segnalare i lavori urgenti da effettuare e, con lo stesso spirito di collaborazione, progetteremo insieme le altre opere per il ripristino e la messa in sicurezza totale dei luoghi colpiti. Continueremo ad affiancare i primi cittadini per lo stato di calamita’, ma ora era necessario dare un segnale di concretezza ai cittadini e questi primi stanziamenti vanno proprio in questa direzione”. Cosi’ in un comunicato il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini.