Veloccia: centro storico diventato discarica, sindaca si dimetta

Roma – “Le dimissioni del Cda dell’Ama rappresentano solo la punta di un iceberg che vede i cittadini e i commercianti del I municipio ormai da mesi invasi dai rifiuti e dalle difficoltà del Campidoglio di gestire la raccolta dei rifiuti rendendo invivibili e maleodoranti anche i più bei luoghi al mondo. Da Prati al centro storico senza dimenticare trastevere e testaccio ogni cassonetto e ogni luogo è sporco e invaso dai sacchetti della spazzatura. Così non si può andare avanti. Dimissioni subito” lo dichiara in una nota Marco Veloccia capogruppo della Lega in I municipio di Roma.