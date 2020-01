Venerdì assemblea con Fassina, Grancio e Ogongo: ‘Roma ha bisogno di una svolta’

Roma – Venerdi’ 31 gennaio, alle ore 17,30, alla Cacciarella in via via di Casal Bruciato 11, si svolgera’ una assemblea pubblica “Roma ha bisogno di una svolta” organizzata dell’associazione Radici. “A quattro anni dalle ultime elezioni capitoline, sempre piu’ sono evidenti i limiti della giunta Raggi: improvvisazione, immobilismo, mancanza di una visione globale della citta’ e del suo sviluppo. È ora di pensare a una svolta, e’ il momento di incontrarsi, discutere confrontarsi per costruire insieme una inversione di rotta e far uscire Roma da una gestione fallimentare, anche in vista della prossima scadenza elettorale”, si legge in una nota degli organizzatori. All’assemblea partecipano le associazioni del territorio e, tra gli altri, il parlamentare Stefano Fassina, la consigliera capitolina Cristina Grancio e Stephen Ogongo delle Sardine di Roma.