Ventuno: su Aec dopo un anno siamo ancora ad avvio tavolo

Roma – “Stupiscono le dichiarazioni dell’Assessore De Santis in merito all’interrogazione dell’on Stefano Fassina su Aec. Le soluzioni portate avanti da Stefano Fassina sono contenute nella proposta di delibera di iniziativa popolare, elaborata dal coordinamento Aec e sottoscritta da 15.000 romani, presentata da oltre un anno. L’assessore, inoltre, sa bene che ai tavoli tra Giunta e organizzazioni sindacali, i consiglieri capitolini non partecipano, a meno di non essere invitati. Infine, e’ davvero surreale che chi e’ nell’inner circle di una Sindaca in piena campagna elettorale nonostante il Covid, sospetti di strumentalita’ un consigliere che da anni e’ impegnato per l’internalizzazione di un servizio fondamentale per il diritto alla scuola come e’ quello svolto, spesso in condizioni di sfruttamento, dagli Aec”. Cosi’ in una nota il coordinamento di Roma Ventuno.