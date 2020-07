Verdi-Europa Verde: moria pesci nel Tevere, va fatta chiarezza

Roma – “Oggi, come Verdi-Europa Verde di Roma, siamo sulle rive del Tevere per chiedere conto degli episodi di moria di pesci che si sono verificati sin dai primi di giugno. Abbiamo presentato accesso agli atti alla Asl Roma 1 e ad Arpa Lazio per capire se siano state condotte delle analisi ma ancora non abbiamo avuto risposta. In questi giorni, abbiamo presentato, quindi, un esposto presso i Carabinieri Forestali perche’ siamo gravemente preoccupati per la salubrita’ dell’ecosistema del Tevere.”

“C’e’ un progetto di potabilizzazione di queste acque. Ci chiediamo se sia possibile dare da bere queste acque ai romani quando ogni tanto neanche i pesci riescono a sopravvivervi. È importante che ci sia un intervento, da parte delle istituzioni, per fare chiarezza sulle ragioni che hanno causato questi episodi e per ripristinare la salubrita’ delle acque del Tevere, restituendo, in tal modo, dignita’ alla Capitale stessa”. Lo hanno affermato Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce dei Verdi di Roma ed esponenti di Europa Verde, nel corso del flashmob tenutosi questo pomeriggio a piazza Pasquale Paoli a Roma, di fronte a ponte Vittorio Emanuele II.