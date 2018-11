Verdi: si investa per la messa in sicurezza della Pontina

“Il tragico incidente avvenuto sulla Via Pontina, in cui l’apertura di una voragine ha inghiottito un’auto in transito, dimostra purtroppo una volta di più che la messa in sicurezza di questa strada non può più essere rimandata.

Chiediamo al Ministro Toninelli e al Presidente Zingaretti un atto di responsabilità: stop al progetto dell’autostrada Roma-Latina, un pozzo senza fondo di soldi pubblici per duplicare un collegamento che già esiste, facendo per giunta pagare il pedaggio e devastando agro romano, parchi, aziende agricole.”

Scrivono in una nota Guglielmo Calcerano e Nando Bonessio rispettivamente portavoce di Roma e del Lazio dei Verdi, che concludono: “Si investa subito, invece, nei collegamenti su ferro e nella messa in sicurezza della Pontina, rendendola una superstrada, a costi inferiori: un intervento tanto più necessario alla luce del cambiamento climatico in atto e dell’opportunità di porre in essere un piano organico di interventi di adattamento e mitigazione”