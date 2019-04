Roma – “Ecco come hanno ridotto stanotte la sede elettorale della Lega a Bergamo, con tanto di scritta Salvini muori sul marciapiede. Vigliacchi, violenti, penosi nazisti rossi, spero vi prendano. Piu’ ci attaccate, piu’ ci date forza”.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo scrive su Twitter pubblicando alcune foto della sede in questione imbrattata con della vernice rosa.

“Questa sera alle 18 saro’ proprio qui per incontrare e abbracciare i cittadini di Bergamo, proseguendo poi alle 20 a Grumello del Monte e alle 22 a Zanica. Il sorriso non ce lo toglieranno mai”, aggiunge Salvini in secondo tweet, corredato da un paio di emoticon, uno con un sole splendente e un altro con una faccina sorridente.