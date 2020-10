Verso il voto, 29 ottobre iniziativa Regione Lazio-sindacati-associazioni

Roma – La Giunta Zingaretti e la maggioranza di centrosinistra alla Pisana scende in campo in vista delle prossime elezioni comunali a Roma. Il prossimo 29 ottobre alle 17.30 a Spazio Novecento si svolgera’ “Dalla Regione Lazio alla citta’ di Roma. Sette anni di riforme e buon governo. Un modello di sviluppo per il rilancio della Capitale”.

Introdurranno l’iniziativa l’assessore regionale a Urbanistica, Rifiuti e Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il presidente della commissione regionale, Trasporti, Mobilita’ e Lavori Pubblici, Eugenio Patane’.

Parteciperanno l’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, i capogruppo di +Europa e della Lista Civica Zingaretti, Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, e il segretario regionale del PD, Bruno Astorre.

Saranno presenti anche i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Michele Azzola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, oltre alla presidente delle Acli Roma, Lidia Borzi’, alla presidente del Forum del Terzo Settore, Francesca Danese, al presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, al presidente dell’Acer Roma, Niccolo’ Rebecchini, e al presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi.