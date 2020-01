Via Cavour, coppia italiani lascia albergo

Roma – Una coppia di italiani che doveva alloggiare in un hotel attiguo all’hotel Palatino di via Cavour a Roma – dove alloggiavano i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus – hanno deciso di non confermare la loro prenotazione. “Noi qui non ci stiamo, ce ne andiamo” hanno detto all’accettazione dell’hotel. “Noi continuiamo a lavorare regolarmente, ma c’e’ qualcuno che la notizia l’ha presa molto male” riferisce il dipendente della struttura alberghiera che ha perso la prenotazione. “Questi due italiani che hanno deciso di andarsene hanno avuto paura per la vicinanza con la struttura qui a fianco. Spero che qualcuno ci dica presto qualcosa”, ha concluso.