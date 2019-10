Via del Tritone, Rinascente dona 3 milioni per riqualificazione

Roma – Il Comune di Roma ha approvato uno schema di convenzione con La Rinascente Spa per disciplinare gli interventi di riqualificazione di via del Tritone e via dei Due Macelli tramite la donazione da parte della stessa La Rinascente di tre milioni di euro. La somma, stanziata dalla societa’ attraverso un’erogazione liberale, sara’ utilizzata al fine di rendere piu’ funzionali le due strade dal punto di vista pedonale e viabilistico. In particolare saranno riqualificati la carreggiata stradale e i marciapiedi, ampliati gli spazi pedonali lungo i fronti commerciali e sara’ messo in sicurezza largo del Tritone. Gli interventi partiranno tra circa un anno e si concluderanno a meta’ del 2022 anche se il tratto piu’ grande, quello davanti alla Rinascente su via del Tritone tra il civico 46, via dei Due Macelli e via Capo le Case si concludera’ il 30 giugno del 2021. L’accordo prevede anche interventi di riqualificazione della viabilita’ prevedendo la revisione della regolamentazione della circolazione e gli orari per il transito di veicoli adibiti al trasporto delle merci.