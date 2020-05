Via Silveri, riaprirà il consultorio ma “non si sa quando e come”

Roma – “Il consultorio di via Silveri 8 riaprira’, ma non si sa quando ne’ come”. Cosi’ all’agenzia di stampa Dire Leonia, attivista del Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori di Roma e del Lazio, nella delegazione dell’assemblea delle donne del consultorio di via Silveri che stamattina ha incontrato una rappresentanza della Asl Rm1 e del Municipio XIII. Le attivita’ e il personale del consultorio, dopo la riapertura dello scorso 13 gennaio ottenuta in seguito alle mobilitazioni del Coordinamento e del Laboratorio di quartiere San Pietro-Cavalleggeri, sono stati spostati nuovamente nel poliambulatorio di via Tornabuoni all’inizio dell’emergenza coronavirus.

“Abbiamo incontrato presso la sede della Asl Rm1 di via Boccea 271, Donatella Biliotti, in rappresentanza della Asl Rm1, e l’assessora alle Politiche Sociali del XIII Municipio, Serena Maria Candigliota- spiega l’attivista- Biliotti ha attribuito questa ‘temporanea sospensione delle attivita”, cosi’ l’ha chiamata, all’emergenza Covid e ci ha solo detto che il consultorio riaprira’. Su quando e in che termini intendono riorganizzare la ripresa delle attivita’, in base alle misure disposte previste per la fase 2, non si e’ espressa. Candigliota del Municipio ha detto che vanno ri-verificati gli spazi con un sopralluogo e che in base alle direttive che arrivano dal Governo e dalla Regione si muoveranno. Siamo rimaste che se si dovesse paventare una riapertura- conclude- ce lo comunicheranno via email. Noi ci faremo risentire”.