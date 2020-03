Via Tiburtina, da lunedì modifiche per lavori

Roma – Dal 9 al 16 marzo, dalle 22 alle 5 del mattino, per i lavori di abbattimento della vecchia Tangenziale est, scatteranno modifiche alla viabilita’ nell’area attorno alla stazione Tiburtina. Sempre dalle 22 alle 5 sara’ chiusa al traffico via Masaniello. Modificata la circolazione nell’area tra via Tiburtina e il piazzale della stazione. Deviate le linee di bus e spostati i capolinea. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it.