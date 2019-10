Vialibera torna domenica 20, con diverse strade dedicate a pedoni e ciclisti

Roma – Torna l’iniziativa del Campidoglio per stimolare e sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di mezzi alternativi alla macchina, attraverso la pedonalizzazione di diverse strade del centro storico.

Domenica 20 ottobre torna #Vialibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 circa 15 chilometri di strade saranno chiuse al traffico, diventando un unico anello ciclopedonale. Come per le precedenti edizioni, lungo il percorso sono previsti eventi, feste, musica, iniziative culturali e attivita’ per promuovere la ciclabilita’ e la sostenibilita’ ambientale. Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto. L’anello pedonale sara’ munito di punti informativi. Il progetto e’ promosso da Roma Capitale, coordinato dall’assessorato alla Citta’ in Movimento, con gli assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita culturale, Sostenibilita’ ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunita’ solidale, ed e’ curato da Roma Servizi per la Mobilita’ con la collaborazione dei Municipi, della Polizia locale e di Zetema Progetto Cultura.