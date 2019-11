Vicariato Roma: sabato pellegrinaggio Universitari a Siena

Roma – Piu’ di cinquanta pullman, con a bordo oltre tremila studenti, sabato 16 novembre alle ore 7, partiranno da parrocchie, collegi, cappellanie universitarie alla volta di Siena, per il XVII pellegrinaggio degli universitari di Roma e accoglienza delle matricole. L’iniziativa e’ promossa dal Servizio per la cultura e l’universita’ della diocesi di Roma. L’arrivo nella citta’ toscana e’ previsto attorno alle 10.30; i giovani partecipanti saranno accolti nel Duomo, la cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, e inizieranno la giornata con la liturgia delle ore presieduta da monsignor Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena- Colle Val d’Elsa- Montalcino, gia’ ausiliare della diocesi di Roma. Quindi, alle 11.45, il direttore del Servizio diocesano monsignor Andrea Lonardo terra’ una catechesi sul tema “Il tempo traumatico e bellissimo dell’universita’”. Dopo aver consumato il pranzo al sacco, dalle ore 14 sono in programma diverse visite guidate per gli studenti, alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche di Siena: la Maesta’ di Duccio di Buoninsegna all’Opera del Duomo; piazza del Campo con la Cappella di Piazza; l’Oratorio della Contrada della Civetta; la Biblioteca Piccolomini; il santuario-casa di santa Caterina da Siena; il Battistero di San Giovanni; il Museo Civico e il Palazzo Pubblico; il complesso museale di Santa Maria della Scala. I ragazzi prenderanno parte quindi a un momento conclusivo di riflessione nella basilica di San Domenico; a piedi raggiungeranno poi il parcheggio dei pullman e, attorno alle ore 17, ripartiranno alla volta della Citta’ Eterna. Cosi’ in un comunicato il Vicariato di Roma.

“Il pellegrinaggio vuole sottolineare innanzitutto il valore della comunita’ accademica universitaria- osserva monsignor Lonardo- ancora oggi si usa questa bellissima espressione, ma di fatto molti ragazzi sono soli quando frequentano l’universita’; pensiamo, ad esempio, ai fuori sede. Fino al liceo e per tutto il percorso scolastico si vive la dimensione della classe, ma poi questa non esiste piu’. A Siena il senso di appartenenza comunitaria e’ molto sentito, grazie alla suddivisione in contrade”. Ancora, riflette il direttore del Servizio diocesano, questa iniziativa vuole mettere in risalto “il valore della fatica dello studio e dell’universita’ in se’: a Siena c’e’ un’antichissima universita’, di origine medioevale. Attraverso la figura di santa Caterina, e attraverso la scoperta di opere d’arte quali la Biblioteca Piccolomini, andremo a ritrovare il gusto dello studio, anche della fatica che c’e’ dietro”. Questo tradizionale appuntamento di inizio anno “e’ forse l’unico momento- evidenzia infine monsignor Lonardo- in cui viene messo in risalto che a Roma ci sono sia universita’ statali, che private, pontificie, telematiche. Al pellegrinaggio partecipano studenti di tutti gli atenei; laici e religiosi si ritrovano tutti insieme e scoprono questa caratteristica che li accomuna, in un dialogo silenzioso ma molto vero e bello”.