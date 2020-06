Vigili del Fuoco, cambio al vertice di comando a Roma

Roma – Cambio al vertice dei vigili del fuoco di Roma e provincia. Dopo quasi due anni Giampietro Boscaino lascia la guida del comando di via Genova. Nominato Dirigente generale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, andra’ a comandare la Direzione regionale della Basilicata. A succedergli sara’ l’ing. Francesco Notaro, attualmente dirigente dell’Ufficio di stretta collaborazione del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Boscaino e’ stato al comando dei vigili del fuoco intervenuti in alcune delle principali emergenze romane dell’ultimo periodo. Basti ricordare l’incidente alla scala mobile della metropolitana di Piazza della Repubblica, l’incendio al Tmb Salario, l’incendio con conseguente evacuazione di oltre 300 pazienti all’Ospedale villa San Pietro fino al rogo che ha interessato la copertura del Ministero del Lavoro di via Flavia nelle scorse settimane.

Ricca di incarichi prestigiosi anche la carriera dell’ingegner Notaro che, oltre ad aver guidato i Comandi di Grosseto, Taranto, Padova, Livorno e Perugia, ha anche diretto il Nucleo investigativo antincendi. Notaro ha gia’ preannunciato che la sua attivita’ a Roma sara’ improntata sulla continuita’ del processo di rinnovamento avviato dal suo predecessore con l’implementazione dei servizi on line offerti all’utenza nel settore della prevenzione incendi fino alla organizzazione logistica e territoriale del Comando. Il passaggio delle consegne avverra’ alle ore 12.