Vigili del Fuoco e 118 insieme per soccorso urbano, nascono squadre Usar-M

Roma – Ares 118 Lazio e Vigili del fuoco insieme per potenziare le squadre di primo soccorso, ricerca e recupero delle persone sepolte dalle macerie in occasione di terremoti o crolli di edifici, strutture e palazzi in ambiente urbano.

Con il protocollo presentato questa mattina nell’area di addestramento dei Vigili del fuoco di Villa Troili, a Roma, nascono infatti le squadre Usar-M, che uniscono i team di Urban Search and Rescue, già eccellenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una componente Medical fornita dall’Ares 118 dopo un periodo di duro addestramento che ha coinvolto più di cento operatori tra medici e infermieri.

La presenza del personale sanitario all’interno di questi nuclei assicurerà un intervento medico immediato andando potenzialmente a incidere in modo significativo sull’efficacia delle operazioni delle squadre Usar.

Grazie a questi team misti, infatti, i sanitari potranno prendere in carico i pazienti più tempestivamente, iniziando i trattamenti medici salvavita già tra le macerie senza aspettare che i colleghi dei Vigili del fuoco portino gli infortunati in un’area sicura.

Alla conferenza stampa di stamattina, a cui è poi seguita un’esercitazione dimostrativa, hanno partecipato il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Laura Lega, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale di Ares 118, Maria Paola Corradi e il direttore regionale dei Vigili del fuoco del Lazio, Eros Mannino.

“Le squadre miste Usar del Lazio diventeranno un punto di riferimento per tutto il territorio italiano e potranno essere utilizzate anche in contesti esteri attraverso il dipartimento nazionale della Protezione civile”, ha commentato D’Amato. Con questo protocollo “si consolida il rapporto con i Vigili del fuoco e la Protezione civile per migliorare efficienza e urgenza soprattutto in caso di catastrofi.”

“Il protocollo era stato firmato due settimane dopo l’arrivo in Italia dei primi due casi positivi al Covid, i coniugi cinesi a Roma, ed è quindi altamente simbolico dopo due anni essere operativi con i primi 100 operatori che hanno completato il primo corso e già stiamo preparando il secondo”.

Secondo Corradi “far parte di un’eccellenza del soccorso pubblico, come i team Usar dei Vigili del fuoco, testimonia il livello elevato delle competenze raggiunto dagli operatori sanitari di Ares 118 che, ogni giorno, lavorano con dedizione e professionalità per la salvaguardia della vita dei cittadini”.

Per Lega “quello che conta sono i fatti, e qui ci sono fatti concreti. Le competenze e le eccellenze dei Vigili del fuoco e del personale sanitario sono note a tutti, ma la capacità di integrarsi è quello che fa di più, non è un’addizione ma un moltiplicatore. Non parlerei più di collaborazione ormai, quello che ci serve è integrazione e Villa Troili in questo può essere un format nazionale, un esempio da portare nel resto d’Italia non come best practice, ma come modello concreto basato su esperienza, competenza e professionalità”. (Agenzia Dire)