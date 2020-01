Vignaroli: a Roma nessun sito idoneo per discarica

Roma – “In riferimento al sito di Falcognana, ci tengo a precisare che mai l’ho indicato come sito da scegliere per la discarica di Roma. Come ho invece detto gia’ questa mattina, gia’ il commissario all’emergenza rifiuti a Roma nel 2012 non era riuscito a trovare siti idonei, evidenziando come a Roma non ce ne fossero”.

“Concetto che ho ribadito sottolineando come nella rosa dei siti ipotizzati quasi tutti siano cave (che andrebbero ripristinate ambientalmente) con falde affioranti o vincoli di varia natura: ho citato Falcognana non come sito da scegliere, ma solo per il fatto che e’ l’unico che e’ gia’ operativo, ma lo e’ come discarica di rifiuti pericolosi. Ho sempre detto e continuo a dire che a Roma sara’ difficile trovare siti idonei”. Cosi’ in un comunicato il presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli.