VIII Municipio Roma, si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Davide Bordoni

Roma – Forza Italia VIII Municipio coordinamento romano:

Il Coordinamento di Forza Italia Roma del Municipio VIII si è riunito nella sede di Largo Brocchi alla presenza del consigliere Davide Bordoni, coordinatore romano del partito, per discutere di tutte le iniziative da portare avanti nei prossimi mesi per riaffermare il partito sul territorio dove né Regione né Comune danno risposte adeguate ai problemi dei cittadini. “Una nuova sede dove le bandiere degli Azzurri sono esposte con fierezza”, sottolinea Paolo Barbato Coordinatore Forza Italia VIII Municipio, “costituisce un presidio importante ed sarà un punto di riferimento tanto per gli abitanti del quartiere Ardeatino quanto per le componenti del partito da quella giovanile all’associazionismo”. Una testimonianza che la comunità è viva e attiva che fa politica con serietà e coraggio. “Da oggi – aggiunge Barbato – si cambia Spartito non partito, bisogna essere più incisivi: Regione, Comune e Municipio VIII sono in mano all’Opposizione e non dobbiamo aver paura di denunciare le malefatte di chi amministra il nostro territorio.” Anche per Pietrangelo Massaro Vice Coordinatore Romano di Forza Italia la base da cui partire è la Comunità politica: “Fatta di tante generazioni, di professionisti, di uomini e donne accomunati dalla voglia di fare bene per il territorio con il loro contributo in un partito che grazie all’aiuto del consigliere Bordoni è riuscito a tener salda la rotta” – Ed è proprio il coordinatore romano del partito Davide Bordoni con il suo intervento conclusivo a sottolineare come gli intenti del Centrodestra a Roma siano chiari: “Serve un Progetto per Roma, si punta a dialogare e ricucire per far fronte comune e unito affinché non si ripetano gli errori del passato. La nostra proposta vede Forza Italia protagonista assieme alla Lega a Fratelli D’Italia e a tutte quelle realtà liberali che vorranno far parte di uno schieramento vincente come è stato in tutte le ultime elezioni nelle varie Regioni D’Italia. All’incontro hanno partecipato il Vice Coordinatore Prof Patrizia Frammolini e i Consiglieri Ing Domenico Oliva, Pasquale Metrangolo, Mariano Cobrazu, Marco Albani, Rosa Guevaro Alfaro, Alessandro D’Orazio, Mario De Santis, Angela Cristofaro, Enzo Galizia, Bellusci Lina, Lumia Salvatore, Vicinanza Giovan Battistata, Massimo Agostini. Ai partecipanti sono state affidate le deleghe ai loro incarichi in occasione di questa prima convocazione ufficiale del Coordinamento Municipale.