Villa Gordiani, ad agosto lavori Mausoleo

Roma – Importanti novita’ per il Parco Archeologico di Villa Gordiani, nella zona della Prenestina a Roma. Al moemnto si e’ giunti alla fase di trasferimento dei fondi assegnati e alla stipula dei contratti con la ditta vincitrice della gara. Ad inizio agosto partira’, quindi, il cantiere all’interno del Mausoleo e della Basilica paleocristiana con il restauro dei manufatti, opere per le quali sono stati stanziati 1 milione e 395 euro.

“Finalmente abbiamo una data che segna l’inizio del progetto di rivalutazione dell’area. La Sovrintendenza Capitolina ha infatti dichiarato che ad agosto 2020 partiranno i lavori. E’ un percorso al quale abbiamo lavorato faticosamente ed e’ un obiettivo importantissimo che, in sinergia e in costante dialogo con il Campidoglio, abbiamo raggiunto. Questo e’ l’esempio tangibile di una volonta’ condivisa, frutto di un dialogo continuativo e di un forte impegno che, come Amministrazione, ci siamo posti fin dall’inizio del mandato. Programmazione e cambiamento, sono le parole chiave che accompagnano il nostro impegno sul territorio.”

“Dopo anni di immobilismo il quadrante est della citta’ si appresta ad essere finalmente valorizzato. Fatti, non parole. Immagino che pochi sapranno che, dopo il centro storico, il nostro e’ il secondo Municipio con piu’ beni archeologici di tutta la citta’. Non solo, siamo dotati di grandi parchi che sono esempio di ricca e variegata biodiversita’.”

“Sono aree archeologiche e naturali che, prima di noi, non erano state mai valorizzate e che invece noi stiamo riqualificando per renderle non solo decorose, ma fortemente attrattive per turisti e per migliorare la qualita’ della vita dei residenti. Ho detto tempo fa (e lo penso ancora) che alcune delle aree verdi del nostro Municipio negli altri paesi sarebbero diventate oggetto di visita turistica. Vogliamo rendere quello che per anni e’ stato considerato solo come un territorio periferico, un polo attrattivo ricco di itinerari e percorsi da scoprire e ammirare”, ha detto l’Assessore alle Politiche Ambientali, Dario Pulcini.

Non solo, quindi, il complesso di Villa Gordiani. Le opere di rivalutazione e riqualificazione delle bellezze artistiche, archeologiche e naturali del territorio sono varie e, fra queste, anche quelle legata al tracciato dell’Acquedotto Alessandrino. Pulcini ha infatti spiegato: “È intenzione dell’Amministrazione valorizzare l’intero tracciato dell’Acquedotto Alessandrino, da Parco Giordano Sangalli fino alla Tenuta della Mistica. L’obiettivo e’ avviare la pianificazione per la riqualificazione di tutto il tracciato, nonche’ per garantire un’attivita’ periodica di manutenzione ordinaria, necessaria per preservare il decoro di tale finissima opera d’ingegneria di epoca romana.”

“Ho chiesto alla Consigliera Guadagno, che ringrazio, di inserire nella stessa Commissione Cultura su Villa Gordiani questo tema e lei, molto gentilmente, ha posto attenzione anche su tale argomento, dimostrandosi come sempre sensibile alle tematiche legate alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio di Roma Capitale. Il nostro obiettivo e’ dare piena dignita’ a questa importantissima rilevanza archeologica”.